Подогреватель тарелок и мороженщица: разбираемся, какие покупки для кухни, скорее всего, вас разочаруют

Любой хозяйке хочется, чтобы у нее на кухни были помощники - современные гаджеты, способные сделать всю самую сложную работу и приготовить множество вкусных блюд. Именно это нам обещают производители кухонной техники.

Но порой даже самые популярные гаджеты и приспособления оказываются практически бесполезны. Расспросили эксперта, что чаще всего разочаровывает, чтобы вы не спешили тратить деньги и занимать место на кухне зря.

«Первым в списке я бы поставил подогреватель тарелок. Он даже не во всех ресторанах используется. А дома, учитывая, как часто мы разогреваем еду в микроволновках, он и вовсе не нужен», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» повар Тарас Егоров.

Кроме того, эксперт предложил не торопиться с покупкой мороженицы, йогуртницы, фритюрницы и вафельницы. Все гаджеты, предназначенные для приготовления всего одного продукта, не слишком практичны. Кроме того, делать мороженое и йогурт дома — очень долго и дорого, сейчас в магазинах множество натуральных, вкусных и доступных вариантов.

«Фритюрница тратит слишком много масла, а блюда, которые она делает, достаточно вредны. По этой же причине я бы не советовал заводить себе соковыжималку, сок полезнее картошки фри, но им не стоит увлекаться, а целый фрукт или овощ всегда предпочтительнее. К тому же соковыжималкой не просто пользоваться и еще сложнее ее мыть», - уточнил эксперт.

Также кулинар отметил, что хлебопечка скорее подойдет для большой семьи, где действительно любят хлеб и много его едят. Тогда есть смысл поэкспериментировать и готовить более полезный продукт. А вот молодая пара, скорее всего, просто не съест столько хлеба, сколько получается за раз.

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