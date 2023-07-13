Самосбывающееся пророчество: разбираемся, чем опасно для психики использование некачественных вещей

Некачественная посуда может быть опасна не только для физического здоровья, но и для психологического состояния. Например, некоторые считают, что сколы и трещины в посуде, использование разных постельных наборов и другие приметы негативно могут сказаться на жизни человека.

Дело в том, что именно наши собственные установки запускают самосбывающееся пророчество. Если человек упорно верит, что в их жизни могут появиться трещины из-за использования чашки со сколом, а удачу и счастье могут украсть неработающая домашняя техника или разное постельное белье, то это действительно может грозить проблемами.

«Дело, конечно, не в вещах и не в приметах. Его собственные установки и ожидания делают его таким. Я советую избавиться от стереотипов и освободиться от негативных ожиданий, связанных с приметами», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Однако если сломанные и неидеальные вещи вызывают неприятные эмоции, то здесь стоит взять ответственность за свою жизнь. Например, поменять постельное белье только от чувства любви к себе, а не из-за какой-то плохой приметы.

Ранее мы рассказывали, какие приятные неожиданности на самом деле могут расстроить и травмировать.