Белок, витамины и коллаген: какое необычное мясо стоит обязательно добавить в рацион

Долгое время улитки были нечастым гостем на нашем столе. Но уже много лет это хоть и деликатес, но вполне доступный. Кроме того мясо улиток полезно и способствует похудению, но для этого есть улиток нужно правильно.

Как и все моллюски, виноградная улитка — это питательный, но не калорийный и не жирный продукт. Мясо улитки — это практически чистый белок, плюс аминокислоты и витамин В6. За счет такого состава улитки прекрасно и легко усваиваются.

«В редких случаях может быть индивидуальная непереносимость, а так можно смело включать улиток в постоянный рацион. Особенно, если есть необходимость скинуть лишние килограммы. Тогда лучше не готовить улиток в большом количестве масла, и не употреблять их с хлебом», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Мясо улиток также богато коллагеном и эластином, а потому их употребление благотворно скажется на состоянии кожи.

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