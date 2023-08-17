Неудобно и травмоопасно: почему не каждые кроссовки подойдут для занятий бегом

Бег может стать лучшим другом для поддержания здоровья и физической формы. Но мало того, что бегать надо уметь, необходимо грамотно подобрать обувь, ведь любая мелочь может превратиться в недостаток и вовсе отбить желание заниматься спортом.

Существует несколько видов обуви для бега: на тренажерах, на асфальтовом покрытии, профессиональная, для бега по естественному треку, например в лесу, а также для занятий на резиновых покрытиях.

«Разница у этой обуви в том, что она по-разному фиксирует голеностоп. В той, что предназначена для беговых дорожек и бега по стадиону, будет неудобно, даже травмоопасно бегать на проселочной дороге, по грунтовке или в лесу. По этой же причине обычные кроссовки не подходят для подобных занятий», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

При выборе стоит учитывать высоту кроссовка, его пластичность, мягкость подошвы и даже фиксацию шнурков. Слишком мягкий тканый обод не будет фиксировать ногу, а слишком жесткая пятка может натирать мозоли.

Конечно, для любительской вечерней пробежки не стоит выбирать профессиональную обувь хотя бы потому, что это финансово невыгодно. Но обратить внимание на функционал необходимо. Для бега на улице стоит выбирать мягкие кроссовки, на тонкой подошве, но с жесткостью вокруг голеностопа.

«Такая обувь поможет избежать растяжений и добавит маневрирования. В зал и для стадиона лучше всего подойдет обувь с низкой пяткой и широкой подошвой, которая обеспечит большую площадь покрытия стопой. Для лаковых или паркетных покрытий необходима обувь с шипами или выступами на подошве, чтобы избежать скольжения», – уточнил эксперт.

Грамотно выбранная обувь позволит минимизировать неудобства и сохранить ноги здоровыми. Но важно не только бегать, но и ходить правильно. Ранее мы рассказывали, как не разрушить свое здоровье во время долгих прогулок.