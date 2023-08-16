Больная шея и проблемы с кожей: что будет, если долго не менять подушку

Подушки нужны для обеспечения комфортного и спокойного сна, но они же могут стать источником проблем. Существует несколько признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы понять, что подушка нуждается в замене.

Подушка служит человеку не более двух лет, дальше ее нужно заменить. Особенно если она начала источать неприятный запах или на ней появились пятна. Во время сна человек оставляет на поверхности подушки, даже когда она в наволочке, частички кожи, пот, слюни.

«Это способствует размножению бактерий и микробов. К тому же это идеальные условия для пылевых клещей, которые, в свою очередь, вызывают аллергические реакции и приводят к проблемам со здоровьем. К тому же это плохо сказывается на состоянии кожи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Подушка должна поддерживать вашу голову, шею и позвоночник в правильном положении, чтобы обеспечить эргономичное выравнивание тела во время сна. Если она потеряла свою основную функцию, это может привести к болезненным ощущениям, напряжению и бессоннице.

«При этом абсолютно неважно, на какого размера подушке спит человек и какой наполнитель использует. Ее замена – это основа здорового отдыха, ведь именно во сне наш организм защищен меньше всего», – заключила эксперт.

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