Больше мячей — больше мозг: разбираемся, почему детям полезно жонглировать
Педагог Ахмадуллин объяснил, зачем нужно учить детей жонглировать
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Не секрет, что творческие и спортивные упражнения полезны для детей. А если соединить все это в одном занятии, то и пользы можно получить в два раза больше. Например, игры с мячом полезны не только для физического развития.
Упражнения с мячом также полезны для зрения и к тому же улучшают координацию. А еще буквально помогают становиться умнее, по крайне мере, если учиться жонглированию. Об этом в своих соцсетях рассказал известный психолог, педагог и автор методических пособий для детей Шамиль Ахмадуллин.
«Во время жонглирования благодаря сложным координационным движениям происходит примерно то же самое, что при выполнении нейроупражнений — активизируются оба полушария мозга, тренируются когнитивные навыки: внимание, память, мышление», — объясняет эксперт.
Ахмадуллин предлагает начать с одного мяча, просто перекидывая его из рук в руки. Уделять этому упражнению можно несколько минут ежедневно. Далее нужно добавить второй мяч, а затем и третий.
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