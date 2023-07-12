Любите книги сами: как без насилия развить в ребенке интерес к чтению

Современные дети чаще всего свободное время проводят за играми в телефоне и в социальных сетях, чем за чтением. Многие родители готовы на все, чтобы это исправить. Но действовать нужно мягко, непринужденно развивая в ребенке интерес к книгам.

Прививать ребенку любовь к чтению необходимо с рождения. В частности, родители могут читать вслух новорожденному. Уже в таком возрасте он улавливает ритм и интонацию голоса. В будущем он сможет быстрее пополнить свой словарный запас, так как слышал разные варианты слов с рождения.

«Чтобы ребенок больше читал, родители и сами должны искренне любить чтение. Рассказывайте о своих любимых книгах, делитесь впечатлениями и эмоциями. И сами всегда интересуйтесь мнением ребенка о прочитанном, задавайте вопросы, обсуждайте героев и их поступки. Это развивает воображение и умение вести конструктивный диалог», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Также при покупке книги всегда стоит учитывать интересы ребенка. Например, предложите ему почитать произведения, написанные по его любимым фильмам. Не запрещайте выбирать более легкие жанры: комиксы, приключенческие рассказы, детские детективы.

«Можно мягко предлагать почитать другую литературу, но не нужно заставлять его читать то, что ему пока не нравится. Кроме того, если часто не получается покупать книги, то можно устраивать совместные походы в библиотеку», - заключила эксперт.

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