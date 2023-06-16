Больше овощей и отруби: разбираемся, почему с возрастом особенно важно следить за режимом питания

Многие пожилые люди следят за своим питанием. Но часто забывают, что полезными должны быть не только завтраки, обеды и ужины, но и перекусы. Они должны состоять из продуктов с большим содержанием белков и сложных углеводов.

«Поэтому людям в возрасте более 50 лет стоит рассматривать в качестве перекуса кисломолочные напитки, например кефир или ряженку, а также каши, злаковые хлопья, фрукты и овощи, салаты и нарезки на основе овощей. Хлеб должен быть цельнозерновым или с отрубями», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Катерина Малькова.

Такая еда будет способствовать восполнению энергии благодаря содержанию в ней пищевых волокон, клетчатки, витаминов, пробиотиков и сложных углеводов, что делает рацион еще и питательным. Однако стоит помнить, что увлекаться перекусами не стоит. Лучше если у вас будет три полноценных приема пищи и один перекус.

«Правильный подход к питанию избавит от изжоги, ухудшения памяти, лишнего веса и других возрастных недугов», – заключила эксперт.

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