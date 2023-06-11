Никаких сосисок: разбираемся, что исключить из рациона, чтобы прожить не меньше 100 лет

Долгожителями называют людей, которые прожили дольше 100 лет. Достичь такой впечатляющей цифры помогает правильный образ жизни. Особенно важно питание. Перенять привычки долгожителей совсем несложно.

«Например, стоит есть меньше мяса. Большинство долгожителей едят его редко, а в повседневном рационе предпочитают рыбу. Мясо, которое произведено промышленным способом, например, колбасу и сосиски, и вовсе стоит исключить», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Полезным маслом для организма считается оливковое, которое можно использовать и при жарке, также в готовке можно использовать льняное масло, но без нагрева. А вот подсолнечное, кукурузное и кунжутное масла не слишком полезны.

«Кроме того, долгожители добавляют в свой рацион много сезонных овощей и листовой зелени. Чтобы жить дольше, стоит отказаться и от сахара. Сладости лучше оставить на особый случай, в чай или кофе добавлять не более четырех маленьких ложек сахара в день», - заключила эксперт.

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