Больше удовольствия – больше пользы: разбираемся, почему две тренировки в выходные лучше трех на неделе

Занятия два раза в неделю только по выходным влияют на здоровье так же или даже лучше, чем ежедневные физические нагрузки. Специалисты провели ряд исследований и смогли подтвердить свою теорию. Отмечается, что такой подход снижает риск заболевания сердечно-сосудистой системы.

Проведенный шестилетний анализ почти 90 тыс. участников дал понять, что количество тренировок в неделю не играет большой роли, важно качество физической нагрузки. У тех, кто занимается спортом только по входным, но в течение недели ведет активный образ жизни, снизился шанс заработать сердечный приступ.

«При этом те, кто тренируется трижды, таких показателей достичь не смогли. Объясняется это тем, что спорт по выходным и в свободное время от основной нагрузки на работе приносит больше удовольствия», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Стресс и ежедневные умственные задачи выматывают организм, не давая нужного импульса. Поэтому тренировки с «отдохнувшим» сознанием гораздо больше влияют на мышечную активность и кровеносную систему, чем ежедневная нагрузка.

«Норма нагрузки для взрослого 75 минут в неделю интенсивного движения либо около 150 упражнений умеренного темпа. Такой подход поможет сохранить молодость, целостность сосудов, наладить работу сердца и других органов», – заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как избежать образования смертельного тромба.