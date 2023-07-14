Предсказать нельзя, но можно предотвратить: как избежать образования смертельного тромба

Тромб – это образование сгустка в кровеносной системе из тромбоцитов. Он может возникнуть из-за нарушения тромбоцитарной функции или из-за сокращения свободного пространства внутри кровеносного сосуда.

Простыми словами, это густо наложенная штукатурка на дырку в стенке сосуда. И иногда она «отваливается». Когда это происходит, в организме начинаются бесповоротные изменения: инфаркт, инсульт или тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Тромбы могут быть образованы в различных частях тела, включая сердце, мозг или легкие.

«Предсказать, где и когда такое может произойти, – невозможно. В том числе потому, что разрыв стенки сосуда, а в дальнейшем и образование тромба, происходит по самым простым причинам, таким как стресс. А также неправильный образ жизни, курение, алкоголь, недостаток сна, тяжелые переживания, травма и даже непомерная физическая нагрузка», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Ольга Якушева.

Помогают укрепить сердце и сосуды, а также способствуют здоровому кровообращению простая постоянная активность, прогулки, ходьба, увлечение спортом «по любви». Употребление пищи, богатой питательными веществами, такими как овощи, фрукты, рыба, орехи и злаки. А также контроль над весом. Избыточная масса тела и ожирение являются факторами риска развития тромбов.

«Курение повышает вероятность образования тромбов в разы. Полный отказ является одним из наиболее эффективных способов избежать инфаркта. Если существуют основные факторы риска, такие как повышенное давление или генетическая предрасположенность, обсудите с вашим врачом дополнительные методы предотвращения и, возможно, лекарственную терапию», – заключил эксперт.

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