Будет бесполезна или навредит: разбираемся, почему тканевые маски нельзя использовать во время перелета

Долгий перелет утомляет не только нас самих, но и нашу кожу. Воздух на борту очень сухой, а потому может показаться, что кожа нуждается в увлажнении. Но это не совсем верно. По мнению известного бьюти-эксперта Сергея Наумова, важно напитать кожу правильно.

«Не спешите доставать тканевые маски и термальную воду. В сухом воздухе вода активно испаряется, поэтому тканевая маска в лучшем случае будет бесполезна, а в худшем — навредит», - рассказал эксперт у себя в соцсетях.

По словам визажиста, на помощь может прийти обыкновенный питательный крем, возьмите с собой пробник. Это удобнее и не возникнет проблем при досмотре. Но кроме этого важно пить много воды, а вот от кофе и алкоголя стоит отказаться. Томатный сок и сладкие газировки тоже не лучший выбор.

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