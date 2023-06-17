Отнесите чемодан в ванную и включите фонарик: как защититься от кровопийц, заселяясь в гостиничный номер

Клопы – одни из самых неприятных насекомых. В номер отеля они могут проникнуть с легкостью и поселиться там на долгое время. Чтобы убедиться, что в ваших апартаментах точно нет клопов, можно предпринять несколько мер предосторожности.

Перед бронированием номера в отеле обязательно ознакомьтесь с отзывами других гостей. Если кто-то из них уже жаловался на присутствие клопов, то, возможно, стоит выбрать другой отель.

«При заезде в номер тщательно осмотрите кровать, матрас, подушки, диваны и другую мебель, лучше с фонариком. Обратите внимание на трещины, щели, пятна и следы от насекомых. Если вы заметили что-то подозрительное, сообщите об этом персоналу отеля и попросите сменить номер. Но прежде всего нужно отнести чемодан в ванную», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» путешественник Максим Белковский.

Дело в том, что там клопы не живут, а значит, нет риска забрать их с собой. Ведь клопы могут забраться в вещи, пока вы осматриваете номер. И тогда переезд вам уже не поможет.

В любом случае все свои вещи храните в чемодане либо в плотно закрытых сумках. Старайтесь не оставлять их на видном месте.

«Если вы обнаружили клопов в номере отеля, не стоит паниковать. Главное – не оставляйте все без внимания сотрудников отеля. Персонал должен принять все необходимые меры, чтобы избавить вас от этих проблем», – заключил эксперт.

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