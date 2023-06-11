Будет не видно в воде: разбираемся, почему стоит покупать детские купальники только определенных цветов

С наступлением лета многие родители наверняка планируют пляжный отдых вместе со своими детьми. Но море — источник не только удовольствия и радости, но и опасности. Особенно для детей. А потому родители должны очень внимательны.

Уследить за ребенком будет легче, если он будет в купальнике яркого цвета. Розовый, оранжевый и желтый — особенно хороши. Еще лучше, если купальник будет в неоновом оттенке, такой цвет легко заметить в воде даже издалека.

«А вот купальник цвета морской волны или же голубой будет очень тяжело разглядеть в воде. Также не слишком удачными я считаю синий, зеленый, белый, а также темные цвета: черный, серый, фиолетовый, - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» детский тренер по плаванию Светлана Гаврилова.

Также эксперт напомнила, что детям лучше не плавать в одиночку, а быть либо в компании сверстников, либо со взрослыми.

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