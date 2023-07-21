Будет собирать грязь постоянно: какая распространенная ошибка мешает содержать кухню в чистоте

Часто кухонная столешница занята посудой, приборами, губками, баночками и другими мелочами, которые занимают место для готовки и делают вид помещения неопрятным. Существует несколько способов, чтобы привести ее в порядок и сделать аккуратной.

В первую очередь стоит освободить кухонную столешницу от ненужных вещей. На ней необходимо оставить предметы для регулярного пользования, а все остальное можно перенести в шкаф.

«Например, блендер, который изредка используется для смузи, разные средства для чистки кухни. К тому же кухонные приборы, такие как лопатки, венчики и половники, не стоит держать на виду, положите их в выдвижной ящик», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Также столешницу можно разделить на зоны для определенных предметов. В частности, около плиты можно поставить баночки со специями, повесить прихватки и полотенца, около раковины расположить губки и средство для мытья посуды. А вазу с фруктами и графин с водой поставить ближе к обеденному столу.

«Эти предметы можно сгруппировать на подносе, в корзинке или на многоярусной подставке. Так рабочая поверхность будет смотреться более аккуратной», – уточнила эксперт.

Кроме того, чашки, ножи, полотенца и другие мелочи можно повесить на крючки или положить в навесные корзинки. Эти же держатели можно прикрутить на внутреннюю сторону дверей шкафчиков, если в ящиках нет мест. А вот крупы, сахар, хлопья и другие сыпучие продукты, которые не хочется убирать с поверхности, стоит хранить в одинаковых банках или контейнерах для опрятного вида столешницы.

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