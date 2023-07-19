Пожар, травмы и аллергия: какие опасности подстерегают нас в собственной квартире

Для большинства людей дом является местом для отдыха, безопасным и комфортным пространством. Однако, домашние предметы, которые на первый взгляд выглядят безобидно, могут навредить жильцам.

Например, небезопасным предметом в доме может стать ковер. Он скрывает в себе не только пыль, грибок и плесень, а также и опасные бактерии при недостаточно тщательном уходе. Особенно если в доме находятся еще и животные.

«Также много плесени и микробов собирается на шторке для ванны из-за постоянной влажности. Поэтому ее стоит с некоторой периодичностью менять или хорошо промывать чистящими средствами», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» сотрудница службы клининга Алла Бельчак.

Специалист также заявил, что неаккуратно и непрофессионально повешенный декор над кроватью в спальне может быть опасным для жизни человека. Например, такие тяжелые предметы как картины, зеркала или плакаты могут запросто упасть на голову спящего человека.

«Помимо этого, свечи, которые создают романтическую обстановку в доме, могут подвергнуть жизнь опасности. Ведь при их зажигании вряд ли используется огороженное или специально приспособленное место, а любую свечу можно случайно уронить или смахнуть», - заключила эксперт.

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