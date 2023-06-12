Будете выглядеть непрофессионально: объясняем, какие вещи неуместны в офисе даже в жару

В жаркую погоду мы часто сталкиваемся с трудностями в выборе одежды для офиса. Она должна быть не только удобной и прохладной, но и соответствовать корпоративному дресс-коду. Расскажем, какие вещи лучше не носить в офисе, когда за окном +20 и выше.

Сразу откажитесь от шорт. Даже если в вашем офисе нет строгого дресс-кода, лучше надеть на работу более формальную одежду, например, брюки или юбку, но не короткую.

«Футболки с логотипами или надписями могут выглядеть непрофессионально в офисной среде. Не рекомендуется носить футболки с большими вырезами. Самый идеальный вариант - блузка или рубашка из легких тканей», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

Слишком яркие или необычные образы могут привлекать нежелательное внимание и отвлекать вас и других сотрудников от работы. Советуем выбрать более традиционные и простые наряды.

«Открытые туфли, сандалии, шлепанцы и даже балетки выглядят неуместно, когда вокруг люди в стильных туфлях и лоферах. Только закрытая обувь приветствуется в офисе, но никак не кроссовки», - заключил эксперт.

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