Будете выглядеть словно красились в темноте: от какой косметики стоит отказаться летом

Летом многие отказываются от макияжа. Ведь в жару сохранить его сложно да и носить множество косметики на лице неприятно. Но иногда без тонального крема и румян не обойтись. Разбираемся, как сделать макияж, устойчивый к высоким температурам.

Звездный визажист и бьюти-эксперт Сергей Наумов решил поделиться секретами стойкого макияжа у себя в соцсетях. Дело в том, что в жару многие отказываются от привычных кремовых текстур, но это вовсе не обязательно.

«Выбирайте легкие текстуры на водной основе. Средства на основе силиконов наиболее подвижны на лице. Если без плотного тонального вам жизнь не мила, наносите его спонжем. После распределения средства дополнительно пройдитесь по лицу чистой стороной спонжа. Это поможет удалить излишки средства», – объясняет визажист.

По мнению эксперта, наилучшее сочетание для жары – легкий тональный крем и более плотный консилер. Также обязательно нужно использовать спреи для макияжа. Фиксирующие – универсальны, а матирующие нужны тем, у кого жирная кожа. Также на выручку придут матирующие салфетки. А иначе макияж «поплывет» и будет выглядеть неряшливо.

«Любителям сухих текстур рекомендую обратить внимание на прозрачную (транспарентную) пудру. Она матирует и дает приятный расфокус. Наносить лучше пушистой неплотно набитой кистью», – уточнил эксперт.

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