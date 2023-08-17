Будут драться и шуметь: разбираемся, почему так сложно перевозить несколько детей в одной машине

Поездка с детьми пугает многих. Особенно если нужно перевезти не только своих, но и чужих детей. Они ругаются между собой, хотят есть, пить, в туалет, плачут, поют песни и даже дерутся. Успокоить эту бурю эмоций сложно, но способы есть.

В первую очередь, перед поездкой стоит обсудить правила, за нарушения которых будут применяться санкции. Но, чтобы это не было похоже на перевозку заключенных, предложите детям игры на выбор. Те, которые не будут сильно раздражать взрослых.

«Не забывайте подумать о безопасности: кресла, ремни и рассадка. Лучше всего объяснить им, чем грозит водителю нарушение ПДД. Более взрослым детям можно рассказать о последствиях не пристегнутого ремня безопасности, в том числе ужасных», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Запланируйте остановки: походы в туалет и другие возможные непредвиденные причины выхода из автомобиля. Запаситесь едой, водой, вкусняшками, зарядками для техники, гаджетами и наушниками для всех детей. Проверьте, чтобы каждый взял то, что поможет ему перенести дорогу. Если детей укачивает, лучше выпить специальную таблетку за час до отправления. Но на всякий случай возьмите пакеты, если остановка далеко, а тошнота уже подошла.

«Если кто-то из детей старшего возраста готов помочь, можно с ним договориться и назначить руководителем поездки, передать часть полномочий. Он будет решать конфликты, подавать воду, следить за порядком. Если во время движения дети начали ругаться или драться, следует остановиться в безопасном месте и только потом выяснять, что произошло», – заключила эксперт.

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