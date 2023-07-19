С наклейками и музыкой: как приучить ребенка тщательно чистить зубы

Приучить детей чистить зубы порой для родителей может стать сложной задачей. Стоит взять на заметку несколько игровых способов, чтобы гигиена полости рта стала привычным занятием для ребенка.

Система вознаграждений за каждую чистку зубов может помочь ребенку полюбить эту гигиеническую процедуру. Например, можно повесить настенный календарь, куда малыш будет клеить разные наклейки за каждую чистку. Когда наберется десять стикеров, он получает сюрприз.

«Рассказать о важности и необходимости чистки зубов можно с помощью любимой игрушки или куклы ребенка, позволив ему потренироваться на них, а может быть даже на одном из родителей. Также вкусная зубная паста и забавные зубные щетки позволят сделать процесс гигиены полости рта увлекательным», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

А вот книги о чистке зубов с яркими картинками помогут закрепить полезную привычку в сознании ребенка.

Кроме того, хорошей мотивацией может стать история о зубной фее, которая приносит подарки за чистые и здоровые зубы. Помимо этого, в процессе чистки можно включать любимую музыку ребенка, она же может стать таймером для него.

«Например, малыш перестает чистить зубы только после окончания музыки», - уточнила эксперт.

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