Будут морщины и воспаления: как нельзя смывать водостойкую тушь

Смыть водостойкую тушь просто так не получится. Это гораздо сложнее, чем справиться с обычной. С правильным подходом это можно сделать достаточно быстро и без вреда для кожи. Эксперт поделилась советами по этому вопросу.

В магазинах можно найти специальные средства для снятия водостойкой туши. Они обычно содержат масла или другие растворители, которые помогают размягчить и снять тушь. Обычно, инструкция к применению таких средств стандартна. Нанесите небольшое количество жидкости на ватный диск или палец, подождите некоторое время и аккуратно протрите глаза, постепенно смывая тушь.

«Только делайте это крайне осторожно, без лишних движений, ведь кожа вокруг глаз очень чувствительная. Не растирайте слишком сильно и не тяните кожу, чтобы избежать возможных раздражений или будущих морщин», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» визажист Эльвира Михальчик.

В идеале нанести средство и дать ему некоторое время для полного размягчения туши. Тогда процесс будет еще эффективнее. Достаточно будет смыть средство теплой водой, а потом тщательно умыть все лицо.

«После смывания туши можно будет увлажнить кожу вокруг глаз. Это предотвратит сухость и раздражение», - уточнила эксперт.

Но кожа каждого человека по-разному реагирует на такие средства, поэтому лучше проследить первую реакцию и сделать правильные выводы. Если есть возможность, проконсультируйтесь с дерматологом, чтобы точно не испортить кожу вокруг глаз.

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