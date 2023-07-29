Бумажные полотенца, уксус и вода: делимся лайфхаками, которые не дадут вашим продуктам испортиться раньше срока

Иногда овощи и фрукты портятся достаточно быстро. И уже на следующий день после покупки не радуют ни внешним видом, ни вкусом. Однако существуют лайфхаки, которые позволяют сохранить свежесть продуктов надолго.

Продлить срок хранения продуктов помогут бумажные полотенца или салфетки. Их необходимо положить в упаковку с салатом или огурцами. Так бумага сможет впитать всю лишнюю влагу, которая появляется на овощах в холодильнике.

«Ведь из-за конденсата продукты начинают гнить. Чтобы картошка оставалась долгое время свежей и упругой, то достаточно положить одно или два яблока в мешок или корзину, где хранится этот продукт», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Также специалист отметил, что купленные бананы сохранятся дольше на 3–5 дней, чем обычно, если их верхнюю часть связки замотать пищевой пленкой и отрывать только перед едой. Кроме того, быстро портятся клубника, малина и голубика. Продлить им жизнь можно с помощью уксусного раствора, в котором необходимо промыть ягоды, затем просушить на бумажном полотенце и убрать в холодильник.

«Помимо этого, чтобы помидоры, картофель и лук быстро не портились, то их не следует хранить в холодильнике. Также свежую зелень лучше всего держать в стакане с водой на подоконнике, предварительно промыв ее», - уточнил эксперт.

Когда петрушка, укроп, кинза и базилик начнут увядать, то можно их мелко нарезать, уложить в контейнер для льда, залить оливковым маслом и убрать в морозилку. В таком замороженном виде они будут храниться месяцами.

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