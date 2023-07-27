Пищевой технолог Попов рассказал, какую еду никогда не стоит класть в микроволновую печь

Микроволновка — это удобное и быстрое средство для приготовления пищи. Она позволяет нагреть еду за считанные минуты, сэкономив время и усилия. Однако, несмотря на все ее преимущества, имеет недостатки. Например, легко может испортить продукт.

Внутри этой «помощницы» создается электромагнитное поле, которое генерирует микроволны. Они, проникая в пищу и нагревают ее путем взаимодействия с молекулами воды в продуктах, тем самым сушат и способствуют размножению бактерий.

«Так происходит во время размораживания мяса. В процессе нагревания часть волокон становится серой, так как быстрое размножение микробов ускоряет процесс умерщвления тканей. Это опасно для здоровья», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Яйцо в СВЧ печи может стать похоже на оружие и при попытке его почистить – взорвется в руках. При нагревании внутри скапливается пар, который в любом случае «выстрелит», даже если дать яйцу остыть. Такая же участь ждет тех, кто собирается разогреть острый перец. Он за первые тридцать секунд способен превратиться в настоящее перцовое оружие.

Молоко коровье или грудное, а также другие молочные продукты в микроволновке просто теряют свои полезные свойства. То же самое касается зерновых каш, замороженных ягод и картофеля.

«Любимые многими сосиски и так переработанный продукт, соответственно содержание жира в них значительно больше, чем где-либо еще. При воздействии излучения, жир меняет структуру и образуются продукты окисления холестерина», - уточнил эксперт.

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