Чай из одуванчиков и семена льна: разбираемся, как держать холестерин под контролем

Часто от повышенного уровня холестерина лечатся с помощью лекарственных препаратов. Однако существуют натуральные средства для его снижения в организме. Это полезный и доступ вариант.

Например, можно заваривать чай из одуванчиков, чтобы снизить уровень холестерина в организме. Желательно использовать желтые растения, которые недавно распустились. В них содержится максимальная концентрация необходимых веществ для уменьшения холестерина. Кроме того, листья одуванчиков можно добавлять в салат, а из цветов делать варенье.

«Настой из пустырника также будет способствовать снижению холестерина. Он же улучшит кровообращение и укрепит здоровье сердца. Еще для лечения подойдет чай из подорожника или его в сушеном виде можно добавлять к пище», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Кроме того, для лечения повышенного уровня холестерина можно употреблять семена льна. Их в перемолотом виде можно принимать по одной или две чайных ложек ежедневно до завтрака. Стоить знать, что все вышеупомянутые целебные травы дадут эффект только при длительном применении.

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