И ягоды, и листья, и овощи: разбираемся, как обогатить витаминами летнюю диету

В июле начинают созревать еще больше сезонных овощей, фруктов и ягод. Этим стоит воспользоваться, чтобы обогатить свой организм витаминами и минералами. Особенно важно обогатить свой рацион при похудении.

В середине лета в больших количествах начинает созревать смородина. В свежем виде красная ягода содержит фолиевую кислоту, витамин А, разнообразные микроэлементы, антиоксиданты, пектин и кумарин. А вот черная смородина более богата витамином С, чем красная.

«Кроме того, из листьев ягод можно приготовить чай. Такой напиток обладает жаропонижающим, мочегонным, противовоспалительным и тонизирующими эффектом. Также хорошим дополнением к рациону в середине лета станет крыжовник, который богат витаминно-минеральным составом, в том числе пектином, помогающим при запорах», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Самая популярная ягода в июле - клубника, содержащая витамин С, железо и фолиевую кислоту. Но ее лучше не переедать, так как может вызвать аллергические реакции.

Другая полезная и вкусная ягода лета - малина. Она обладает антибактериальным и противовирусным действием, а также жаропонижающим, потогонным и мочегонным свойствами.

«Но ее не рекомендуется употреблять тем, у кого есть проблемы с органами пищеварения. Кроме того, в июле начинают созревать такие сезонные овощи, как томаты, огурцы и кабачки. Их тоже не стоит забывать добавлять в летнее меню», - заключила эксперт.

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