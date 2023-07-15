Чалма из полотенца и сушка феном: объясняем, как нельзя заботиться о волосах

Почти все женщины уделяют большое внимание своим волосам: подбирают шампуни и маски, расчески и фен. Но к сожалению, от этих распространенных ошибок не застрахован никто. А именно они день за днем портят наши волосы.

Известный парикмахер и мастер по окрашиванию Анатолий Каменев у себя в соцсетях рассказал, как не нужно ухаживать за кожей головы и волосами. И первое, что советует эксперт — не торопиться. Мыть голову нужно тщательно. Шампунь наноситься два раза, голова осторожно массируется 2-3 минуты, а если шампунь бессульфатный, то 5-6 минут.

«Правильный механизм таков: подушечками пальцев совершай круговые движения от макушки к краям. Так ты не только удалишь загрязнения, но и улучшишь кровообращение и «приподнимешь» фолликулы», - объясняет эксперт.

Кондиционер тоже не успеет сработать за полминуты, оставляйте его на 5 минут, а наносите по всей длине, отступая от корней 2 сантиметра. Сушить волосы тоже важно правильно. Промокните их осторожно полотенцем, но нестоит закручивать его на голове как чалму.

«Пока ты разгуливаешь по квартире с тюрбаном на голове, твои локоны чувствуют себя довольно напряженно. И по результату — растянутые, повреждённые, тусклые волосы. Ведь влажные волосы в два раза эластичнее (считай слабее) сухих. Чтобы избежать секущихся кончиков, не стремись тщательно вытереть пряди и не закручивай их в жгут», - акцентирует эксперт.

Также мастер советует не игнорировать пилинги, маски и другие средства для кожи головы. Причем их важно подбирать исходя из типа кожи. Кожа головы обычно такая же ка и на лице: нормальная, сухая, жирная или чувствительная.

Кроме того, при сушке важно держать фен под правильным углом: поток воздуха должен идти сверху вниз, чтобы закрывать кутикулу.

Ранее парикмахер-стилист Каменев объяснил, как быстро отрастить длинные волосы.