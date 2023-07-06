Пейте витамины и выбросьте резинки: разбираемся, что делать, если хочется отрастить косы до талии

Длинные здоровые волосы – объект зависти многих женщин и восхищения практически всех мужчин. Отрастить такие сложно, но вполне реально, если подойти к задаче комплексно. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» решил выяснить, что делать.

Многие представительницы прекрасного пола уверены, что если природа не одарила, то мечтать о роскошной шевелюре не стоит. Но эксперты с ними не согласны. Несколько важных советов по этому вопросу дал известный парикмахер-стилист Анатолий Каменев.

Во-первых, эксперт предлагает пить витамины, но не бездумно, а по рекомендации врача-трихолога и после соответствующих анализов. Также стоит поберечь волосы и какое-то время не обесцвечивать их. Также лучше отложить фен и плойку. А вот качественный уход в салоне точно пойдет на пользу.

«Выбери расческу. Не надо выдирать половину волос при расчесывании, пользуйся мягкими широкими щетками. Начинай не спеша расчесывать волосы с концов, а затем постепенно двигайся к корням. По возможности мокрые волосы старайся расчесывать реже», – объясняет Каменев у себя в соцсетях.

Он также советует выбросить жесткие резинки, заменив их на мягкие заколки. Но если резинка нужна, то хотя бы снимайте ее очень аккуратно. Также не стоит пренебрегать масками, бальзамами, а также массажем головы. Также хорошо сказываются на здоровье кожи головы и волос шелковая наволочка и полотенце из микрофибры.

«Прохладный душ в конце. Если закончить мытье головы теплой водой, эффект от кондиционера будет меньше, концы волос не запечатаются. Так что потерпи пару секунд, но облей их прохладной водой. Это позволит лучше «закрыть» чешуйки и максимально закрепить ранее нанесенный уход (например, маску)», – заключил эксперт.

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