Черные точки останутся, проблемы добавятся: какая популярная процедура для лица может оказаться бесполезной

Чистка лица является одной из популярных процедур в уходе за кожей. Она помогает сохранить здоровый внешний вид, убрать излишки кожного сала и загрязнений, которые накапливаются на поверхности кожи в течение дня.

Но как отдельная процедура чистка скорее бесполезна, а если проводить ее не совсем правильно или слишком часто, то даже опасна. Может развиться купероз, появятся новые воспаления, а черные точки никуда не денутся. Ведь чистка никак не регулирует выработку кожного сала и не уменьшает поры.

«Поэтому важно не только проходить процедуру механического или аппаратного очищения кожи, но и наладить работу сальных желез за счет правильного ухода и даже лекарственных препаратов, в некоторых случаях», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Дома данную процедуру лучше не проводить, потому что уход должен быть комплексным, кожу нужно подготовить к чистке и позаботиться о ней после, а все инструменты тщательно дезинфицировать. В домашних условиях лучше использовать легкие пилинги и энзимную пудру, которые деликатно борются с проблемой.

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