Избежать растяжек: названы ключевые правила ухода за кожей во время беременности

Растяжки при беременности и после нее появляются у многих женщин. Они могут серьезно сказаться на самоощущении и лишить уверенности. Чтобы этого не случилось, стоит обратить внимание на работающие способы их предотвращения.

Причина растяжек – в резком наборе массы тела. Этот дефект кожи связан с разрушением клеток дермы и образованием на их месте рубцовой ткани, убрать самостоятельно их нельзя. Растяжки на теле сначала красные или сине-красные, потом становятся белесоватыми и менее заметными.

«Генетическая предрасположенность считается одним из факторов риска появления растяжек. Чтобы выяснить это наверняка, можно сдать генетический тест. Он покажет нарушения в синтезе или свойствах коллагена. В таком случае можно начать пить коллаген или биодобавки, способные улучшить эластичность кожи, чтобы предотвратить появление растяжек», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина.

Также во время беременности стоит включить белковое питание, витамины группы B и C, цинк и магний. Важно не допустить резкого скачка веса, пусть прибавки будут плавными.

«Кроме того, для профилактики растяжек во время беременности будет полезен массаж, стимулирующий кровообращение и улучшающий качество кожи. Еще после душа необходимо использовать уплотняющие и питательные кремы с содержанием масел», – заключила эксперт.

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