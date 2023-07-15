Читаем упаковку: чего не должно быть в составе качественного хлеба

Сложно представить рацион без хлеба. Учитывая сколько мы его потребляем, важно, чтобы этот продукт был как можно более качественным. Однако далеко не весь хлеб, представленный в магазинах, полезен для здоровья.

В первую очередь стоит отказаться от хлеба с большим сроком годности. Это удобно, но вредно. Ведь в составе точно есть химия и консерванты. Чем чище состав, тем быстрее хлеб будет портиться, 2-3 дня не больше. Так что не стоит закупать его впрок, либо храните его в морозилке.

«Чем короче состав, тем лучше. Чтобы приготовить хлеб, достаточно муки, масла, яиц, дрожжей и соли. Часто в хлеб также добавляют сахар, но такой продукт будет менее полезным», — объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Кирилл Стрельников.

Лучше всего выбирать хлеб с добавлением ржаной муки и витаминов. Также эксперт предупредил, что не стоит выбирать продукты с добавлением загустителей, модифицированного крахмала и азодикарбонамида.

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