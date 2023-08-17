Чтобы не обкусывать до крови: простая привычка поможет избавиться от пагубной зависимости

Люди с самого детства живут с привычкой кусать губы и грызть ногти, а потом страдают от разрушительных последствий. Ученые нашли действенный способ избавления от столь вредных для кожи привычек.

Известно, что в равной мере ногти грызут как дети, так и взрослые. Большинство людей никак не реагируют на эту проблему, лишь единицы пытаются бороться с ней. Наряду с этим опасность несет прикусывание губ, выдергивание волос и преднамеренное повреждение кожного покрова.

«Пагубные привычки надо вовремя менять на другие. Вместо того чтобы кусать губы, привыкайте гладить свои руки или массировать кончики пальцев. То же самое следует делать с кожей головы, когда человек страдает трихотилломанией. Таким образом, тактильный контакт с самим собой останется, но никаких разрушений не последует», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Раздирать кожу или грызть ногти людей побуждает стресс, который можно испытать в любой момент, даже если человек находится один и его ничего не тревожит. Если постоянно гладить или массажировать свои руки, то можно заметить улучшение общего состояния здоровья. Плохие привычки и вовсе исчезнут.

Ранее мы рассказывали, как вырабатывать эндорфин «по приказу».