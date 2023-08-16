Радость по приказу: разбираемся, как заставить свой организм вырабатывать эндорфин

Вырабатывать эндорфин по приказу –это не утопия, а вполне реальный навык человека. Этот гормон оказывает очень высокое положительное влияние на физическое и эмоциональное здоровье. А его недостаток может привести к печальным последствиям.

Одним из самых простых способов добыть эндорфин в закромах своего организма – физическая активность. Регулярные упражнения, будь то бег, плавание, йога или просто ходьба на свежем воздухе, стимулируют эндорфинную систему.

«В сложные времена обратитесь к поддержке со стороны семьи, друзей и близких людей. Особенно помогает смех в их компании. Просмотр смешного видео или приятный фильм, просто общение с друзьями на интересные темы – все это заставляет эндорфинную систему трудиться», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Медитация, глубокое дыхание, йога и прогулки на природе могут помочь снять стресс, улучшить ментальное состояние. Заниматься тем, что очень нравится, необходимо, чтобы гормоны счастья производились в усиленном режиме.

Тренировка эндорфинной системы – задача несложная, но необходимо разобраться в том, что именно приносит удовольствие. Особенно если нет возможности некоторые аспекты жизни вычеркнуть. Например, нелюбимую работу или утренние пробки.

«В этом случае добывать счастье придется через действия, приносящие удовлетворение. Это может быть спорт, прогулки, даже одно мороженое в день способно немного поправить ситуацию», – уточнила эксперт.

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