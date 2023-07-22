Чтобы не случилось аварии: разбираемся, какие ошибки лучше не совершать, останавливаясь на скоростной дороге

Причин остановиться на скоростной дороге бывает много. Чтобы такая остановка не обернулась серьезной аварией, стоит выполнять ее по правилам. И здесь водителю важно быть особенно внимательным и осторожным.

На сегодняшний день на скоростных магистралях есть парковочные карманы, площадки для отдыха, места для остановки автомобилей на АЗС. Если случается непредвиденная ситуация, то лучше остановиться в одном из этих ближайших пунктов, чем на обочине дороги, так как существует риск аварии со стоящим транспортом, который увеличивается во много раз в ночное время.

«Однако если доехать до безопасной остановки невозможно, то прежде, чем заглушить автомобиль необходимо заранее включить сигнал поворота и постепенно снижать скорость. Остановку следует делать подальше от края дороги, а покидать машину и все действия совершать только с правой стороны», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Кроме того, нужно включить аварийки и выставить знак аварийной остановки за 30 метров от машины, а также по возможности надеть светоотражающую одежду. Устранить проблему нужно как можно быстрее, при ожидании эвакуатора или скорой помощи из автомобиля необходимо выйти.

«Также стоит помнить, что по правилам нельзя останавливаться на мостах и эстакадах, дорогах с узкой или отсутствующей обочиной, после крутых поворотов, перед пешеходным переходом и съездами на второстепенную дорогу или развязку», – заключил эксперт.

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