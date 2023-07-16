Штраф или авария: разбираемся, чем опасны ошибки при включении фар на дороге

Все автомобили оснащены внешними световыми приборами. Для безопасной поездки важно знать правила их использования, чтобы не создать помехи другим водителям и не быть оштрафованным.

Приборы освещения позволяют уверенно управлять автомобилем в дневное и ночное время. В частности, ближний свет фар используется в любое время суток, однако, когда светло, его можно заменить на дневные ходовые огни, которые недавно стали устанавливать на современных машинах. Этот световой прибор делает транспортное средство заметнее для других участников движения, что снижает риск возникновения аварии.

«Так, остановившиеся на обочине водители обязаны включать габаритные лампы в ночное время и в условиях недостаточной видимости, чтобы другие автовладельцы видели их. Противотуманные фары необходимо использовать совместно с ближним и дальним светом, когда на дороге плохая видимость, а также ночью на неосвещенных участках», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» автоэксперт Николай Барановский.

Дальний свет можно включать только в ночное время при плохой видимости и в тоннелях, но их стоит переключать на ближний, если на дороге появляется встречный автомобиль, чтобы не ослепить его водителя. Также правилами не запрещено ими моргать для предупреждения обгона.

«Стоит помнить, что водителя могут оштрафовать за перегоревшие и несправные фары или габаритные лампы, а также получить штраф в размере 500 рублей можно за неправильное использование внешних световых приборов», – уточнил эксперт.

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