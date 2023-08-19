Чтобы не страдать расстройством желудка: как нельзя хранить арбуз, если не хотите отравиться

Под конец лета особенно радует огромное количество доступных и спелых арбузов. Но съесть такую «ягодку» за один раз не только сложно, но и очень вредно. Поэтому важно знать срок и способ хранения разрезанного плода, чтобы не отравиться.

Разрезанный арбуз нельзя долго хранить при комнатной температуре. Так он начнет быстро портиться. Его также не следует оставлять на окне. Там он еще быстрее прокиснет и испортится.

«Правильнее всего плод обернуть пищевой пленкой и поставить на нижнюю полку в холодильник. Каждый раз отрезая от него кусочек пленку необходимо обновлять. Небольшие же ломтики арбуза можно хранить в контейнере с плотной крышкой. В таком виде эта большая ягода сможет оставаться свежей до четырех дней», — рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

По словам специалиста, нетронутый же арбуз может храниться продолжительное время. Например, в холодильнике такой плод будет свежим 2–3 недели. Однако есть способы, которые могут сохранить арбуз до новогодних праздников. В частности, крупную ягоду можно положить в пластиковый или деревянный ящик с сеном или соломой, либо засыпать песком, а также можно поместить в емкость с водой, которую необходимо менять еженедельно. Здесь важно тары с арбузами хранить в прохладном месте при температуре 10–15 градусов.

Помимо этого, при долгом хранении цельный арбуз нельзя мыть. Удалить с него пыль и остатки земли можно чистой сухой тряпкой. Кроме того, большой плод не следует держать рядом с фруктами и ягодами, которые выделяют этилен. В частности, к ним относятся яблоки, груши, дыни, персики, помидоры и перцы.

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