Токсичная жидкость: почему бутылку воды, оставленную в машине, лучше сразу выкинуть

Летом в жаркую погоду часто хочется пить. Иногда от жажды спасает вода, которая лежала в душной машине или на солнце. Однако не всегда такую жидкость можно употреблять. Порой лучше немного помучиться, чем рисковать здоровьем.

Бутылки для воды чаще всего изготавливают из полиэтилентерефталата, полипропилена и полистирола. Такие тары не включают высокотоксичных соединений, которые могут быть опасны для человека.

«Поэтому такие нагретые бутылки на солнце не достигают температуры, при которой в воду могут попасть опасные концентраты полимера. Поэтому не советует пить воду или напитки, которые долго лежали на солнце или в машине. Ведь жидкость в бутылке с маркировкой РЕТ под воздействием ультрафиолетовых лучей начинает быстро портиться», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Например, на пляже воду в пластиковых бутылках пить можно, но не следует ее употреблять после длительного хранения на солнце.

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