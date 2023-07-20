Даже кроссовки: несколько неожиданных вещей, которые проще постирать в машинке, чем в тазике

Многие люди отказываются от стирки некоторых вещей в машинке, ссылаясь на то, что они попросту испортятся. Ручная стирка или чистка специальными средствами – это большая потеря времени, которую можно избежать. Расскажем о тех вещах, которые на самом деле спокойно перенесут стирку.

В стиральной машинке можно и даже нужно стирать кроссовки независимо от типа ткани. Главное не забудьте вытащить стельки и снять шнурки. Ручная стирка тоже поможет, но вы потратите вы на это очень много времени, так и не добившись желаемого результата.

«Бейсболка спокойно «переживет» стирку в машинке. Закидывайте ее вместе с носками и другими небольшими вещами, типа перчаток, наколенников или налокотников. Приводить бейсболку в порядок щеткой можно хоть каждый день, но стирать рекомендует минимум раз в месяц», – рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А вот чтобы постирать подушки, нужно выбрать деликатный режим с теплой водой. В машинке с ними ничего не случится. Только не добавляйте отбеливатель и не ставьте высокие обороты на отжим, это лучше сделать вручную.

Отмыть шторку для ванной своими силами – задача не из легких. Закиньте ее в машинку на 15 минут, используя холодную воду и совсем немного порошка. Дополнительно загрузите в барабан тряпки, полотенца и другую «мелочь». Отдельно можно постирать съемную насадку для швабры, она не испортит машинку.

«Мягкие игрушки нужно стирать аккуратно как вручную, так и в машинке. Положите их в отдельный мешок, для стирки, и загрузите так, чтобы в барабане оставалось свободное место», – уточнила эксперт.

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