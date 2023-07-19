Неправильно добавляем порошок и слишком сильно трем: какие ошибки при ручной стирке совершают почти все

Тонкие и деликатные ткани рекомендуется стирать руками, чтобы их не испортить. Но даже здесь совершаются ошибки, которые могут повредить вещи. Разбираемся, как отстирать пятна, не испортив одежду.

Главная ошибка ручной стирки — сначала загружать в таз грязные вещи, а сверху насыпать порошок, лишь потом заливать в него воду. Во-первых, так одежда может испортиться от напора воды. Во-вторых, моющиеся средство потом будет сложно выполоскать. Вместо этого вещи необходимо класть в последнюю очередь, а не в первую.

«Также агрессивное трение пятен может повредить одежду. На такое загрязнение необходимо налить небольшое количество пятновыводителя или жидкого средства для стирки и аккуратно потереть кончиками пальцев. В таком виде оставить на 15 минут, затем прополоснуть в воде. Кроме того, ополаскивать вещи нужно в тазике, так как под струей проточной воды ткань может растянуться», – рассказывает сотрудница химчистки Мария Лугина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо этого, структура ткани может испортиться из-за скручивания одежды для выжимания воды. Вместо этого вещь необходимо мягко сжать несколько раз, а затем завернуть ее в полотенце, чтобы остальная часть влаги впиталась в него.

«Сушить одежду стоит горизонтально, разложив ее на сухом полотенце, при этом не забывая ее переворачивать. Особенно не рекомендуется вешать на веревку или вертикально на сушилку свитера и трикотаж», - заключила эксперт.

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