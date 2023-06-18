Декор, принты и джинса: разбираемся, какие рубашки давно вышли из моды

Рубашки являются не только неизменным атрибутом офисного стиля, но и отлично смотрятся в повседневной жизни. Однако фасоны некоторых рубашек уже давно вышли из моды и могут смотреться безвкусно. Рассказываем, как не попасть впросак.

Приталенные рубашки, которые мимолетно вошли в моду в нулевых годах, на сегодняшний день уже неактуальны. Сейчас стильно смотрятся свободный или прямой крой. Также дешево и безвкусно выглядят рубашки с неравномерным принтом.

«Остались в прошлом и рубашки с различным декором. Например, с декорированным жемчугом и камнями, блестящими пуговицами и бусинами. В гардероб лучше добавить лаконичные модели, чем вещь с вычурными элементами», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Уже давно вышли из моды и рубашки с короткими или без рукавов. Но если хочется открыть запястье, то стоит рассмотреть вариант рубашки с рукавом до локтя. Еще один антитренд — джинсовая рубашка. Особенно нелепо будет смотреться деним с выбеленным эффектом. Также несколько сезонов назад были популярны теплые клетчатые рубашки. В этом году уже не стоит покупать такую вещь.

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