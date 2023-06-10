Гири для юбки и сеточка для волос: раскрываем секреты стиля герцогинь и принцесс

Выглядеть как с обложки можно каждый день, если использовать секреты королевских особ. Принцесса Диана и другие женщины знатного рода ежедневно прибегали к небольшим, но действенным хитростям, которые нужно знать каждой.

Пожалуй, главный секрет герцогинь, королев и кронпринцесс, в строгом исполнении этикета. В первую очередь они заботятся об имидже скромной персоны, им не подобает разлетающаяся на ветру юбка или короткий топ.

«Дамы используют одежду из плотных тканей, а при необходимости подшивают к подолу специальные небольшие гири для штор. Тоже касается верха, чтобы рубашка, блузка или простая майка не создавала небрежный вид, дамы королевский кровей меняют ее на боди», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Александра Симачева.

Большая проблема всех женщин, подобрать классические туфли и избежать мозолей. Попробуйте, как герцогиня Сассекская носить туфли на размер больше, а ноги «приклеивать» силиконовыми подушечками. Этот лайфхак работает, даже если вы в колготках.

Волосы стоит заправлять в простую, лаконичную прическу, минимум укладки или помпезности. Вспомните принцессу Диану – короткая стрижка, без каких либо ярких акцентов. Это подчеркнет красоту и нежность образа.

«А герцогиня Кейт всегда отмечает, что ее волосы прекрасно лежат без укладки, потому что она использует во время сна специальную сеточку», - заключила эксперт.

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