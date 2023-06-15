Делает нас здоровыми и счастливыми: какой напиток стоит пить всем людям после 40 лет

Многие говорят, что от какао нет никакой пользы, но эти люди глубоко заблуждаются. Этот напиток может дать массу преимуществ, особенно для людей старше 40 лет. О некоторых чудодейственных свойствах какао вы точно не знали ранее.

Какао содержит флавоноиды, так называемые пищевые антиоксиданты. Они способны улучшить память и концентрацию, очень хорошо влияют на кровь и защищают мозг от повреждений.

«Эти и другие полезные вещества помогают предотвращать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. В какао также содержится даже триптофан, который является предшественником гормона счастья – серотонина. Употребление какао может улучшить настроение, снизить уровень стресса и тревоги», рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» диетолог Катерина Малькова.

Достаточное количество магния в напитке скажется на здоровье костей и снизит риск развития остеопороза. А сохранить кожу позволят антиоксиданты, которым особенно богато какао. При регулярном употреблении кожа станет увлажненной и эластичной.

«Однако все полезные свойства какао будут нивелированы, если пить его с большим количеством сахара. Лучше всего готовить какао на растительном молоке или на воде с добавлением коровьего молока. Вместо сахара можно слегка подсластить его стевией. А еще какао отлично сочетается с корицей и красным перцем», – уточнила эксперт.

Помните, что больше одной чашки в день употреблять не рекомендуется. Ранее диетолог Малькова назвала опасные пищевые привычки родом из детства.