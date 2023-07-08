Делайте массаж и ходите по траве: как забота о ступнях поможет отсрочить старость

Старение является неизбежным процессом, которое произойдет с человеком. Однако существуют способы, которые отодвинут наступление старости. И речь не только о спорте и правильном питании.

Продлить молодость можно с помощью массажа ступней. Ведь они имеют множество нервных окончаний. Массажные манипуляции необходимо делать обеими руками, проводить их от основания ступни к пальцам как изнутри, так и по боковой поверхности. При этом не стоит забывать про пятку. Ее тоже нужно размять мягкими движениями рук.

«Замедлить процесс старения поможет и ходьба босиком по земле, песку или траве. В холодное время года натуральные поверхности можно заменить специальным ковриком. Желательно таким упражнением заниматься каждый день по 10–20 минут», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» массажист Сергей Данилов.

Такие методики по отсрочке наступления старости применяли еще в древние времена. Сейчас в восточной медицине массаж ног по определенным точкам приводит в норму функции внутренних органов.

Ранее массажист объяснил, зачем нужно стучать пятками.