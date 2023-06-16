Делегируйте, отдыхайте и используйте технологии: разбираемся, как все успевать и не перетруждаться

Говорят, даже самые активные люди порой ничего не успевают, а вот ленивые – напротив, заканчивают все дела в срок и достигают успехов. И этому есть объяснение. Рассказываем о том, как все успеть, даже если вы ленивый человек.

Составьте ежедневное расписание дел. На первых парах не задирайте планку, отмечайте только то, что наверняка выполните. Разбейте день на часовые интервалы и заполните их задачами.

«Потом определите их важность. Самым ключевым вопросам уделите больше внимания, а мелким задачам оставьте минимум времени. Таким образом, вы научитесь правильно расставлять приоритеты», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психолог и тренер по личностному росту Карина Мироненко.

Упрощайте свою жизнь с помощью современных технологий. Конечно, нейросеть – это сила, но лучше начать с простого. Скачайте приложения для управления задачами или напоминалки, чтобы не забыть о важных делах.

«Найдите мотивацию для выполнения задач. Пообещайте себе награду, если выполните все дела в срок. Чаще делайте перерывы. Если не будете отдыхать, то и продуктивность снизится быстрее. И не забывайте, что в определенных условиях вы можете делегировать свои задачи другим людям», - заключила эксперт.

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