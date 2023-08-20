Дело не квартире, а в объявлении: разбираемся, почему хорошая недвижимость долго не продается

Продать объект недвижимости не всегда получается с первого раза. Дело в большинстве случаев не в квартире, а в объявлении. Собственники составляют его совершенно неправильно, делая акценты на ненужных мелочах.

Профессионалы на рынке недвижимости пользуются лайфхаками, которые помогают привлечь внимание к объекту и заинтересовать покупателя. Заголовок объявления должен быть коротким, емким и без оценочных личных суждений. Например «прекрасная квартира для молодой пары» может для разных людей выглядеть по-разному, а значит навешивать ярлыки не нужно. Помните, что недвижимости много и выбор человека должен упасть именно на вашу.

«Желающие купить квартиру или дом, смотрят не только на «квадраты», но и общую составляющую социальной сферы. Магазины, парки, парковки, детские сады, школы, транспорт и многое другое стоит также отразить в объявлении. А если плюсов как таковых нет, обозначьте радиус доступности», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор Галина Внукова.

Качественные фотографии — залог успеха. На них не должно быть визуального шума, личных вещей, людей, животных. Хотя последние довольно часто привлекают внимание к картинке. Так или иначе, объект продажи необходимо очистить, отмыть, убрать лишнее и пригласить профессионального фотографа. Он сможет сделать кадры, которые продадут квартиру или дом.

«Не стоит указывать в объявлении недостоверную информацию, слишком увлеченно использовать прилагательные и эпитеты, сокращения, причину продажи, а также упоминать торг», – уточнила эксперт.

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