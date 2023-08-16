Застройщик может экономить: какие проблемы часто возникают при покупке жилья в новостройках

Процесс покупки квартиры – это всегда приятные хлопоты. Но на самом стартовом этапе может возникнуть вопрос, который поставит вас в тупик. Новостройка или вторичка? У всего есть свои преимущества и недостатки, о них расскажет наш эксперт.

Если вы располагаете хорошими финансами и вам не принципиально, будет это квартира в новом или старом фонде – задумайтесь о перспективах. Рано или поздно вы либо разочаруетесь в своем решении, либо поймете, что сделали правильный выбор.

«Чтобы не прогадать с жильем, нужно уже сейчас правильно расставить приоритеты. Если вам важно жить в центре, то, скорее всего, вариантов вторичного жилья будет больше. Как правило, новостройки в большинстве городов располагаются далеко от центра, в живописных, лесопарковых зонах. Это идеальный выбор для тех, кому чужда городская суета», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» риелтор Галина Внукова.

Учитывайте, что старый жилой фонд не располагает большим количеством парковочных мест, тем более если дом расположен в историческом центре. Современные застройщики уделяют этому больше внимания.

Что касается состояния домов, то здесь есть две стороны медали. При строительстве новых домов часто экономят. Застройщик может установить дешевую вентиляционную систему, трубы водоотведения, электрику в подъезде и так далее.

«Но это не значит, что вторичка выигрывает в этом компоненте. Трубы вполне могут прохудиться, электрика начнет искрить в любой момент – все это результат отсутствия капитального ремонта. И даже если его проведут, не факт, что это поможет», – уточнила эксперт.

Изучите то, что предлагает застройщик, загляните в подвал дома или обратитесь к специалисту, который вместе с вами оценит состояние дома. Точно так же поступите, если будете рассматривать вариант вторички. Так вы будете уверены в своем будущем жилище.

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