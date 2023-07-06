Деньги на ветер: разбираемся, какие косметические продукты не стоят нашего внимания

Индустрия красоты заставляет тратить нас немыслимые средства. И далеко не всегда в этом действительно есть необходимость. Некоторые продукты популярны лишь за счет маркетинговых уловок. Разбираемся, как сэкономить в погоне за вечной молодостью.

Для начала можно отказаться от дорогих антицеллюлитных кремов. Они не работают без сбалансированного питания и тренировок. Также уменьшить видимый целлюлит помогает массаж и баня. Если все эти составляющие есть, то вполне можно обойтись недорогим увлажняющим кремом.

«Летом многие задумываются о защите от солнца. И это правильно, но не стоит гнаться за SPF 100, он все равно защищает лишь на 99%, а крем SPF 50 — на 98%. разница не велика, а цена может весьма разниться», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» косметолог Олеся Панченко.

Совершенно бесполезны средства с эффектом ботокса. В отличие от самой процедуры, они дадут такой же эффект, как и любой омолаживающий крем, но никак не разглядят мимические морщины.

Кроме того стоит помнить, что нашему организму не нужен никакой искусственный детокс. Поэтому все косметические средства с такой пометкой — маркетинговая уловка. Также как и духи с феромонами: их эффективность никак не доказана.

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