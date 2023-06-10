Дешевая водка — это смертельный риск: объясняем, как выявить контрафактный алкоголь

Поддельные алкогольные напитки могут нанести серьезный вред здоровью и даже привести к летальному исходу. Поэтому важно знать, как отличить оригинальный алкоголь от некачественных контрафактных напитков.

Чтобы не купить суррогатный алкоголь, в первую очередь надо обращать внимание на место покупки. Магазин должен иметь лицензию на право розничной продажи алкоголя. Такой документ чаще всего висит в торговом зале на стенде с информацией.

«Также лицензию магазина можно поискать на сайте Единого социального портала алкогольного рынка. Не стоит покупать спиртные напитки в сомнительных киосках и ларьках, на рынке, с рук или через интернет», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» технолог пищевого производства Николай Попов.

Цена на продукцию может стать поводом, чтобы задуматься о качестве товара. Ведь минимальную цену на продажу крепких напитков устанавливает государство. Например, половина литра водки не будет стоить меньше 261 рубля, а коньяк — менее 480 рублей. Также стоит всегда смотреть среднюю цену за бутылку напитка конкретной марки.

«Отличить подделку от оригинального алкоголя можно и по внешнему виду. Поэтому при покупке дорогих спиртных напитков стоит открыть официальный сайт производителя и сравнить фотографии с товаром в магазине», - подсказывает эксперт.

Также нужно обратить внимание на акцизную марку, которая ровно наклеена, а все цифры и коды четко читаются и видны.

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