«Добавьте аромат антиоксидантов»: разбираемся, как правильно использовать специи для вкуса и пользы

Специи могут придать пикантности любому блюду. Но, оказывается, есть приправы, которые смогут не только улучшить вкус еды, но и поддержат организм полезными свойствами. Например, имбирь станет отличным средством по улучшению пищеварения.

Также имбирь может помочь справиться с тошнотой. Его можно использовать как для приготовления чая, так и добавлять в тушеное мясо и овощи, а имбирную пудру – в маринады.

«Еще одна полезная специя – куркума, которую часто можно встретить в индийской кухне. Это вещество обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, а также снижает развитие кардиологических заболеваний, рака, депрессии и возрастных нейродегенеративных заболеваний. Куркуму часто добавляют в суп, рис и тушеные овощи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-диетолог Евгения Пегова.

Нормализовать давление и снизить уровень глюкозы поможет корица. Она не только хорошо сочетается с выпечкой, но и с яблоками и натуральным йогуртом. Ароматную специю также будет полезно добавить в горячий шоколад.





«А еще к шоколаду добавляют кайенский перец, который улучшает метаболизм и помогает организму активнее сжигать жиры», – заключила эксперт.

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