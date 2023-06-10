Договаривайтесь, готовьтесь и не врите: объясняем, как родителям уехать в отпуск без детей и угрызений совести

Любая мама знает, что не стоит оставлять надолго грудного ребенка, даже под присмотром других. Но малыши растут, все меняется. Со временем сепарация становится не просто нужна, а необходима. И первым шагом может стать отдых без детей.

Это пойдет на пользу и родителям, которые смогут по-настоящему расслабиться и отдохнуть, и детям, которые получат новый опыт и почувствуют себя самостоятельными.

«С вашей стороны этот шаг показывает, что вы доверяете ребенку. Он учится ответственности и самостоятельности. Без этого невозможно нормальное взросление. К тому же детям, которых слишком опекают родители, свойственен эгоизм и апатичность», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Разумеется, ребенка нужно заранее подготовить к разлуке. Важно честно сказать ему о своих планах, а не врать о поездке по работе. Пусть ребенок знает, что у вас есть личная жизнь и собственные желания. Даже если сначала малыш может расстроиться, в итоге ему будет на пользу видеть отдохнувших, активных и счастливых родителей.

«Четко оговорите с родственниками все тонкости, прежде, чем оставлять ребенка. Убедитесь, что они уважают ваши правила и методы воспитания и будут им следовать. В то же время нужно понимать, что у ребенка тоже своего рода отпуск и допускать послабления в графике», - уточняет эксперт.

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