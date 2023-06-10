Рисуем нитью и солью: разбираемся, как творить с ребенком, если обычные способы надоели

Рисование может стать процессом познания и выражения себя для ребенка. Развить креативность и творческий потенциал детей также помогут нестандартные уроки рисования. Например, познакомить годовалого ребенка с красками можно с помощью пальчикового рисования.

Такая техника также будет тренировать мелкую моторику. Для детей постарше будет интересно рисование мятой бумагой, которая будет исполнять роль кисточки. С помощью нее ребенок сможет посмотреть процесс изменения цветов за счет их смешивания.

«Рисование солью — это еще одна нетрадиционная техника, с помощью которой можно сделать абстрактный рисунок. Для этого лист бумаги необходимо обильно полить водой, затем разбрызгать краску кистью, после чего фон необходимо посыпать солью и стряхнуть ее, когда все подсохнет», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» педагог-психолог Алевтина Пауль.

Необычная картинка также может получится при ниткографии, также можно освоить технику эмбру, или рисование на жидкости. Так, около 2-3 см молока или кефира наливается в приготовленную емкость.

«На поверхность жидкости капается различная краска, а затем кладется лист бумаги, размер которого такой же как и у формы. В итоге вся краска должна переместиться на лист, а молоко или кефир останется чистым»,, - заключила эксперт.

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